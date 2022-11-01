Ä°stanbulâ€™da kaÃ§ak sigara operasyonu; 16 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Esenler, BaÄŸcÄ±lar, Fatih, Sancaktepe, BeyoÄŸlu ve BeylikdÃ¼zÃ¼'nde bulunan 6 iÅŸyeri, 2 depo ve 1 evde kaÃ§ak nargile tÃ¼tÃ¼nÃ¼ ve diÄŸer tÃ¼tÃ¼n mamullerinin bulundurulduÄŸu ve bu Ã¼rÃ¼nlerin buradan piyasaya sÃ¼rÃ¼leceÄŸini belirledi. Ekipler, geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda 16 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken ÅŸÃ¼phelilere ait 3 araca el konuldu. ÅžÃ¼phelilerin kaldÄ±klarÄ± adreslerde ve araÃ§larda yapÄ±lan aramada 119 milyon 530 bin adet bandrolsÃ¼z boÅŸ makaron, 2 ton 286 kilogram kaÃ§ak nargile tÃ¼tÃ¼nÃ¼, 1 ton 165 kilogram kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ tÃ¼tÃ¼n, 140 bin adet bandrolsÃ¼z makaron, 3 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 4 adet kompresÃ¶r, 2 bin 950 sÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ TADAB bandrolÃ¼ ve 30 milyon sigara paketlemeye yarayan kilitli poÅŸet ele geÃ§irdi.

Operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 16 ÅŸÃ¼pheliden 14â€™Ã¼ savcÄ±lÄ±k kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken 2 kiÅŸi ise adliyeye sevk edildi.