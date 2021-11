İSTANBUL’DA MUHTEŞEM KARABAĞ ZAFERİ KUTLAMASI 

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL

İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile Azerbaycan Türk Evi ATEV’in birlikte düzenlediği Şuşa’nın Azadlığı ve Karabağ Zaferi Sanat Şöleni, 10 ülkeden seçkin konukları ve Azerbaycan Diasporasını bir araya getirdi. Retaj Royal Hotel Hotel’ de yaklaşık 400 davetlinin katılımıyla gerçekleşen gecede çok sayıda sanatçı sahne alırken, Karabağ savaşı gazilerinin marş eşliğinde salona girmesiyle duygusal anlar yaşandı. Milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, bürokratlar, akademisyenler, sanatçılar, şair ve yazarların yoğun katılım gösterdiği gecede Azerbaycan ve Türkiye’nin milli marşları okundu, iki kardeş ülkenin bayrakları dalgalandı. Karabağ Zaferi kutlama programına Türk Dünyasından temsilciler de katıldı. Irak Türkmen Cephesi eski Başkanı ve Irak milletvekili Erşad Salihi, “Bu zafer bayramı coşkusunu inşallah bir gün Türkmeneli’nde de kutlamak nasip olur” dedi.



Gecenin açılış konuşmasını yapan İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy ve ATEV Başkanı Tenzile Rüstemhanlı geceye yoğun katılımın olduğunu ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.



44 gün süren savaş sırasında Türkiye ve Azerbaycan kardeşlik ve dayanışmasının zirveye çıktığını belirten Dr. Seyfullah Türksoy sözlerini şöyle sürdürdü:

“İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Azerbaycan Türk Evi olarak hazırladığımız bu program, aynı zamanda Türk Dünyasının farklı köşelerinden kardeşlerimizi buluşturması itibariyle de anlamlıdır.

Evet 44 süren ve her anı kahramanlık öyküleriyle dolu muhteşem bir zaferin yıldönümündeyiz.

Karabağ, bizim hepimizin 28 yıllık özlemiydi. 1. Karabağ savaşının en buhranlı dönemlerinde bir gazeteci olarak, soydaşlarımızın acılarını yüreğimizde yaşattık; kaybedilen Azerbaycan topraklarının, Hocalı soykırımım acılarını ruhumuzda hissetik.

Bizlere bu sevinci yaşayan kahraman Azerbaycan Ordusuna, cennet mekân şehitlerimize, gazilerimize teşekkür ediyoruz. Onlara minnet ve şükran borçluyuz. Bu zafer Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin zirvesidir. Tıpkı 1918 yılında Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan’daki kardeşlerimizin imdadına yetiştiği gibi, tıpkı 1915’de Çanakkale Savaşında Azerbaycanlı kardeşlerimizin Anadolu’daki kardeşlerinin yardımına koştuğu gibi, Karabağ savaşında da Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği bir kez daha örnek bir dayanışmaya dönüşmüştür. Karabağ Zaferi bir dönüm noktasıdır. Her şeydem önce son 200 yıldır sürekli toprak kaybeden Azerbaycan ilk defa işgal altındaki toprakları geri almıştır. Aynı zamanda birlik ve dayanışma içinde olursak aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını da bütün Türk Dünyası görmüş oldu. Türk Birliği hayalimiz şimdi her zamankinden daha yakındır. Bunun bir hayal değil realite olduğu ortadadır.



Bu vesileyle bizlere bu sevinci yaşatan kahraman Azerbaycan Ordusuna. Şehitlerimize, gazilerimize, Ali Başkumandana minnettarlığımızı ve şükranlarımızı bildiriyoruz.

Türkiye Azerbaycan kardeşliği ebedidir.”

Türkiye Azerbaycan Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı da konuşmasında Türkiye Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaptı. Türkiye’nin ve Türk halkının savaş sırasında Azerbaycan’a her türlü desteği verdiğini belirten Tenzile Rüstemhanlı, “ Dayanışmanın kardeşliğin en güzel örneğini yaşatan Cumhurbaşkanlarımız Sayın İlham Aliyev’e ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, kahraman ordularımıza teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyorum” dedi. Gecede İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı tarafından kendisine verilen Türk Dünyasının Asenası ünvanını ve ödülünü şehit ve gazi annelerine ithaf ettiğini söyleyen Rüstemhanlı, “Gerçek asena, bu kahraman askerlerimizi doğuran büyüten annelerdir. Onların hakkı hiçbir zaman ödenmez” şeklinde konuştu