İstanbullular "asrın felaketi"ni yaşayan depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından enkazlarda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzedeler için yapılan yardım çağrıları karşılıksız kalmıyor.

İstanbul'da 39 ilçe belediyesi, spor kompleksi, evlendirme dairesi ve kültür sanat merkezi gibi büyük alanları yardım toplama merkezine dönüştürdü.

Vatandaşlar, başta gıda, hijyen ürünü, kışlık kıyafet, ısınma ve barınma gibi ihtiyaçlara yönelik acil ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı paketleri ilçelerde oluşturulan merkezlere teslim ediyor.

Yardım toplama merkezlerinde sayısı binleri bulan gönüllüler de gelen yardım paketlerini inceleyip gönderime uygun olmayanları eliyor, gönderilecek olanları ise ürün grubuna göre ayırıp yeniden paketleyerek afet bölgesine ulaştırılmak üzere tırlara yüklüyor.

AA ekipleri, Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Bağcılar ve Bahçelievler'deki yardım toplama merkezlerini görüntüleyerek, gönüllülerle konuştu.

Pendik'teki yardım toplama merkezinde gönüllü olarak görev yapan Abdullah Atsever, "Yardıma geldik. Hatay'a, Adana'ya falan gidemedik, dedik evde oturacağımıza buraya gelelim, bir işin ucundan tutarız. Öğrenciyim, Sakarya Üniversitesinde okuyorum. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Dün gece de buradaydık." dedi.

Kullanılmamış ya da az kullanılmış ürünlerin gönderilmesinin daha iyi olacağını belirten gönüllü Gözde Durhat, "Sabah geldik, öncelikle gıda paketlemelerini yaptık. Şimdi kıyafetleri ayrıştırıyoruz. Sıfır ya da sıfıra yakın kıyafetler gönderirlerse daha hızlı bir şekilde ayrıştırırız. Öbür türlü geri dönüşüme gidecekleri de ayrıştırmamız gerekiyor. Bu konuda herkesin bilinçli olmasını istiyoruz. Sabahtan beri en çok bununla uğraşıyoruz." diye konuştu.

Çocuklar da yardıma koştu

Gönüllülerden 12 yaşındaki İnci Algan, "Burada yardım ediyoruz. Depremde evleri yıkılan insanlar için yardım yapıyoruz. Kıyafet, yiyecek, su getiriyorlar." dedi.

Kıyafetleri kolileyen gönüllü Havva Gündoğdu, "Dün 3 tane not çıktı. Çok etkilendim. 'Sizin yerinizde biz de olabilirdik. Allah hepimizin yardımcısı olsun.' Buradaki herkes hem ağladı hem üzüldü. Onların yerinde biz de olabilirdik gerçekten." diye konuştu.

Kendi pişirdiği bir kasa ekmeği yardım merkezine götüren fırıncı Ali Tuz, "Bunlar 1 hafta, 10 gün dayanır. Depremzedeler yesin diye gönderiyoruz. Vatandaşlık görevimizi yapıyoruz." dedi.

Tuzla'daki yardım toplama merkezine kolilerce yardım malzemesi getiren iş insanı Mehmet Mert Türk, "Çocuk bezleri var, hijyen paketleri, yiyecekler, bere gibi aklımıza gelebilecek her şeyi getirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Yardımda bulunan Mahire Dobur, "Elimizden ne geliyorsa getirmeye çalışıyoruz. Daha da yapacağız. Ne yapabiliyorsak yapmaya çalışıyoruz. Bugün hepimiz biriz. Sıcak evimizde oturmak bile bizi utandırıyor. Annelere, bebeklere Allah yardım etsin, başımız sağ olsun." dedi.

Vatandaşların bazı yardım merkezlerine özel araçlarıyla ve taksilerle yardım getirdikleri görülürken, kimilerinin pazar arabasıyla taşıdıkları erzakları görevlilere teslim etmesi dikkati çekti.

Yardımsever Rabia Kalkan, bugün ikinci kez yardım taşıdığını belirterek, "Bebek kıyafetleri, zıbınlar, bodyler getirdim. Elektrikli battaniye, mont, çorap getirdim. İnşallah yerine ulaşsın hepsi." diye konuştu.

Yardım merkezine bakliyat, mama ve bez getirdiğini kaydeden Hatice Tanyeli, "Alabileceğimi aldım, getirdim. Burada olmak çok gurur verici. Türk halkından bunu görmek çok güzel." dedi.

Babasıyla birlikte yardım faaliyetlerine katılan Tuna Yurt, "Evlerini depremde kaybeden insanlara yardım ediyoruz. Babamın verdiklerini götürüyorum. Peçete, ıslak mendil, mama gibi malzemeler getirdik." ifadesini kullandı.

Kolilemede görev yapan Gamze Temir, "Gelen ürünleri ayrıştırıyoruz. Yardımlar yağıyor. Dünden beri buradayım." dedi.

Yabancı uyruklu kişilerde gönüllü olarak çalışıyor

Merkezlerde çoğunluğu gençlerden oluşan gönüllüler görev alırken, yabancı uyrukluların da yardım merkezlerinde uğraş verdikleri gözlendi.

Üsküdar'daki yardım toplama merkezinde bulunan Tanzanyalı Lokman Ali, "Muhtaç insanlara yardım için buradayız. Yardımlar Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a gönderilecek." diye konuştu.

Cezayirli Asya Haydar ise "Türkiye'de çalışıyorum. Biz hep yardım etmek istedik bu yüzden dün geldik, bugün de burayız. Pozitif bir şey yapıyoruz bu yüzden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz"

Bağcılar Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezindeki çalışmalara katılan ev hanımı Tülay Kuru, milletçe birlik ve beraberlik zamanı olduğunu belirterek, "Evlerimizde oturamıyoruz. Haberleri izleyip başında ağlıyoruz. Orada ağlamaktansa gelip burada insanlara yardım etmek istiyoruz. Ülkemiz bu haldeyken evimizde televizyon başında oturamıyoruz. Sofrayı kurup aç kalkıyoruz, yiyemiyoruz." diye konuştu.

Akşam da çocuklarının farklı noktalarda yardıma gittiklerini aktaran Kuru, "Büyük oğlum buraya geliyor. Küçük oğlum da Kızılayın Hayır Çarşısı var oralarda. Gençlerimiz olsun, arkadaşlarımız, komşularım herkes burada, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz." dedi.

Bağcılar Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezindeki çalışmalara destek veren Hayriye Çelebi, depremzedelerin üzüntülerini paylaştığını dile getirerek, çok istediği için kızını da getirdiğini, onunla birlikte kıyafetleri türlerine göre ayırarak paketlediklerini anlattı.

Çelebi'nin kızı 9 yaşındaki Belinay Çelebi, annesine ve yardım toplama merkezindeki abla ve ağabeylerine destek için geldiğini söyledi.

Uluslararası öğrenciler de yardım seferberliğine katıldı

Bağcılar'da yardım merkezindeki çalışmalara destek veren İstanbul Üniversitesi doktora öğrencisi Kamerunlu Abraham Ename Minko, depremzedelere yardım etmek istediğini, dünyadaki her insanın eşit olduğunu ve aynı dertleri taşıdığını, bu yüzden çalışmalara katıldığını söyledi.

Marmara Üniversitesi öğrencisi Etiyopyalı Murad Ahmed Aliyi, Türkiye'nin güneydoğusunda bir felaket, bir deprem yaşandığını belirterek, "Yürekten üzülüyorum bu olaya. Elimden geldiğince yardım edebilmek istiyorum Türklere." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla geldiği İstanbul'da yüksek lisans yapan Afganistanlı öğrenci Ghulam Sakhi Mohammdi, kaldığı yurtta dünyanın dört bir yanında gelen uluslararası öğrencilerle depremzedeler için yardım topladıklarını kaydetti.

Zor durumda olan Türk milletine yardım etmek istediğini dile getiren Mohammdi, "Zor durumda kaldığında Türkiye her zaman Afganistan'ın yanındaydı. Bugün biz de elimizden geldiği kadarıyla Türk milletinin yanında olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yanlarına gidemediği depremzede yakınlarına yardım çalışmasıyla destek oluyor

Memleketi Hatay'da ailesi depremden etkilenen ve bazı yakınları enkaz altında bulunan Melis Narin, Bahçelievler Belediyesi Hasan Doğan Spor Kompleksinde yardım çalışmalarına destek veriyor.

Depremden bir gün önce kalp rahatsızlığı olan babasıyla kontrol için İstanbul'a gelen Narin, "Antakyalıyım, orada doğdum büyüdüm. 27 yılım orada geçti. Akrabalarım, arkadaşlarım, her şeyim orada. Şu anda çocukluğum göçük altında kalmış durumda." dedi.

Ağabeyi ve yengesinin son anda evlerinden dışarıya çıkabildiklerini ve sonrasında evlerinin büyük hasar aldığını, kuzeninin ikiz çocuklarının enkaz altında olduğunu anlatan Narin, "Sabah olur olmaz kendimi buraya attım. Evde oturup üzülmeyip buraya gelip bir şey yapayım, bir işe yarayayım istedim. İnsanlarımız çok iyiler. Allah razı olsun herkesten. Canla başla burada her şeye katkı yapan, hem eşya getiren hem katkı yapan hem taşıyan bir sürü insan var. Hepimiz bir olduk, burada herkes birbirine yardım ediyor. İnanılmaz duygular bunlar." diye konuştu.

- Afet bölgesindeki çocuklara kumbarasındaki parayı gönderdi

Bahçelievler'deki yardım toplama merkezine kumbarasını getiren 10 yaşındaki Asya Elaldı, deprem bölgesindeki çocukları televizyonda gördüğünde çok üzüldüğünü ifade ederek, çocukların zor durumda olduğunu, bazılarının evlerinin yıkıldığını, bazılarının evleri olduğunu ama içeriye giremediklerini söyledi.

Kumbaradaki parayla çocukların az da olsa ihtiyaçlarını karşılamak için destek olmak istediğini dile getiren Elaldı, "Babamla buraya yardım getirmek için geldik. Ben de dedim ki kumbaramı getireceğim. Belki bir faydası olur onlara." şeklinde konuştu.