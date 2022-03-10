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İstanbullular toplu taşımaya yöneldi

İSTANBUL’da sabah saatlerinde aralıklarla etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü. Sabah işe gitmek isteyenler dik yokuşlarda güçlükle ilerledi. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçlarının yerine toplu taşımayı tercih etti. İBB Trafik Yoğunluğu haritasında saat 08.00’da yüzde 31 olarak trafik yoğunluğu ölçüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Mart 2022 Perşembe 10:11
İstanbullular toplu taşımaya yöneldi

Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İşe gitmek için dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kağıthane'de dik yokuşlardan çıkanlar güçlükle ilerledi. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası’nda trafik saat 08.00’da yüzde 31 olarak ölçüldü. Kar yağışı pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarKışUlaşımTaşımaYolcu
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