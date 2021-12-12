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Jandarma hırsızlık çetesini çökertti: 12 gözaltı 

İSTANBUL ve Tekirdağ'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen çeteye jandarma tarafından operasyon yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Aralık 2021 Pazar 09:37
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Jandarma hırsızlık çetesini çökertti: 12 gözaltı 

Adresleri tespit edilen çete üyelerine yönelik üç ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, hırsızlıkta kullandıkları 3 kamyonet ve çok sayıda çalıntı inşaat malzemesi ele geçirildi.

İstanbul ve Tekirdağ'da meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayını aydınlatmak için harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 14 ayrı inşaattan hırsızlık yapan 12 kişinin adresleri tespit edildi. İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de bulunan adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda hırsızlık çetesi üyesi 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda, hırsızlık yaparken kullanıldıkları anlaşılan 3 kamyonet, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ile hırsızlıkta kullanılan çok sayıda malzeme ve çalınan çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi.

Yakalanan 12 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulTekirdağHırsızHırsızlıkçeteOperasyon
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