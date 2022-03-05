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Kaçak göçmenlere yönelik operasyon

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye ve İstanbul'a giriş yaptıkları belirlenen kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyon sonucu çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mart 2022 Cumartesi 09:14
Kaçak göçmenlere yönelik operasyon

Yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak, İstanbul'a gelen kaçak göçmenlere yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'taki 3 katlı bina oldu. Binaya yapılan baskında, ülkeye yasadışı yollarla girdiği belirlenen 10 kişi yakalandı. Çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda yakalanan göçmenler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKaçakGöçmenOperasyonPolisEmniyet
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