Kadıköy Belediyesi, çocuk dergileri sergisine ev sahipliği yapacak

İSTANBUL - Türkiye’nin çizgi roman tarihine ışık tutacak Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk - Çocuk Dergileri Sergisi, Kadıköy Belediyesi ve Çizgi Roman Okurları Derneği işbirliğiyle 15 Nisan saat 16.00’da sanatseverlerle buluşacak. Türkiye’nin bu ilk ve en kapsamlı çocuk dergileri sergisinde, 1928’den günümüze yayımlanmış 70’ten fazla dergi yer alacak. Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan Karikatür Evi’nde açılacak sergide karikatür ve çizgi roman severler, birçok ünlü çizgi roman karakterinin tarihte ilk kez yayımlandığı o dergileri görmek fırsatı bulabilecek. Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı’nın kişisel koleksiyonundan dergilerin yer alacağı sergi, çocuk dergilerinin geçmişten günümüze yaşadığı değişim ve dönüşümü de keşfetme olanağı sunacak.

4 Haziran’a kadar açık

Çizgi roman sanatına ilgi duyan her yaştan sanatseverler, 15 Nisan’da açılacak bu sergiyi 4 Haziran’a kadar ziyaret edebilecek. 16 Nisan Pazar günü saat 14.00’te ise Karikatür Evi’nde geçmişten günümüze çocuk dergileri ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirilecek. Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı’nın moderatörlüğünü yapacağı söyleşiye çocuk edebiyatı alanında önemli çalışmalara imza atmış gazeteci-yazar Yalvaç Ural katılacak.

HABER: BURHAN AKDAĞ