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Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

İSTANBUL merkezli 5 ilde, Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye "Rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ile "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından operasyon düzenlendi. Şu ana kadar 160 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Mayıs 2022 Salı 10:55
Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü "Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah operasyon düzenledi.  İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 160 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin yaptığı operasyon kamerayla kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin adreslerin yapılan aramalar ve şüphelilerin gözaltına alınmaları yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy BelediyesiRüşvetOperasyon
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