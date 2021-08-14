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Kadıköy'de 5 katlı binada yangın paniği

KADIKÖY'de beş katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol alına alınırken, binayı duman kaplaması nedeniyle 3 kişi dumandan etkilendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:07
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Kadıköy'de 5 katlı binada yangın paniği

Osmanağa Mahallesi Misk-i Amber Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde saat 00.10 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, tüm binayı duman kapladı. İhbar üzerine, binaya itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında, giriş kattaki iş yerinde bulunan bir kişi mahalle sakinleri tarafından dışarı çıkartılırken, en üst katta mahsur kalan yaşlı adam ve oğlu da itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlara ambulansta müdahale edildi. İtfaiyenin çalışmaları sırasında bazı meraklı mahalle sakinleri ise cep telefonlarıyla olayı kaydetti. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Yangınla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Sefa Üntürk "Alt katta oturan amca, bir anda yangın çıkarmış. Bir anda alevler yükselince biz de hemen müdahale etmeye çalıştık. İtfaiye ekipleri hemen geldi. Yangına müdahale ettik. Alt katta oturan amcanın çıkarttığını söylüyorlar ama emin değiliz. Büyük ihtimalle o çıkarttı yangını. Yere sigara atmış herhalde" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyEvBinaYangınItfaiye
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