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Kadıköy'de  ağaç otomobillerin üzerine devrildi

KADIKÖY'de site bahçesinde bulunan kestane ağacı, otomobillerin üzerine devrildi. 4 otomobil hasar gördü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ağustos 2021 Perşembe 10:08
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Kadıköy'de  ağaç otomobillerin üzerine devrildi

Olay, 19 Mayıs Mahallesi Sinan Erdem Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. İşe gitmek için uyanan site sakinleri, bahçeye çıkınca kestane ağacının otomobillerin üzerine devrildiğini gördü. Site sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 4 otomobile hasar veren ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek, kaldırıldı. Devrilen ağacın çürüyen gövdesi dikkat çekti.

Site sakini Ferhat Öz, "Ben geleli otuz yıl oldu, bir hayli yaşlı bir ağaç. Çürümüş ağaç. Kimse yoktu, araçlar park halindeydi. Yaralanan yok ama otomobillerde hasar var" dedi.

Bir başka site sakini Aykan Uyanıktürk, "Arkada yapılan iskele çöktü sandım. Bahçeye çıktığımda baktım ağaç devrilmiş. Sabahın erken saatinde olması büyük şans.  Çocuklar oynuyor burada gündüz saatlerinde, o açıdan büyük şans. Ölüm olmaması sevindirici, onun haricinde yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyAğaçOtomobil
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