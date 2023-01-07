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Kadıköy'de devrilen ticari taksideki 4 kişi yaralandı

07 Ocak 2023 Cumartesi 10:07
Kadıköy'de devrilen ticari taksideki 4 kişi yaralandı

T. A. idaresindeki 34 THK 61 ticari taksi, Çiftehavuzlar Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak ters döndü ve park halindeki bir otomobile çarparak durdu.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü T. A. ile yolculardan E. K. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan E. K. ile yabancı uyruklu 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyKazaÇiftehavuzlar MahallesiTrafik Kazası
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