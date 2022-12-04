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Kadıköy'de okul servisinde korku dolu anlar

KADIKÖY'de trafikte bir okul servisi şoförü ile motosikletli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tanık olan çocuklar gözyaşları içinde yaşananları izledi. 

04 Aralık 2022 Pazar 18:55
Kadıköy'de okul servisinde korku dolu anlar

İSTANBUL,(DHA)

Olay, Kadıköy Erenköy'de ara tatilin başladığı 11 Kasım Cuma günü yaşandı. Görüntüleri yeni ortaya çıkan olayda, okul servisi şoförü, önündeki araçta bulunan sürücüyü, cep telefonuyla konuştuğu için trafiği yavaşlattığı iddiasıyla, kornayla uyardı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, servis şoförüne el kol işaretleri yaptı. Bunun üzerine servis şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Motosikletinden inen sürücü, servis şoförüne kaskını fırlattı. Aracından inen servis şoförü, motosiklet sürücüsüne biber gazı sıktı. Aracındaki sopayı da yanına alan servis şoförü, motosiklet sürücüsüne vurdu. Şoför ile sürücü arasındaki kavga sırasında okul servisindeki çocuklar, korku dolu gözlerle ve ağlayarak olanları izledi. Servis hostesi ise çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Kavganın ardından servis şoförü araca tekrar bindi. Birbirinden şikayetçi olmayan taraflar, olay yerinden ayrıldı. Çevredekiler yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköOkul ServisiKorkuYeni Çağrı
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