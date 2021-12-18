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Kadıköy'de taksicilere denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Aralık 2021 Cumartesi 14:23
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Kadıköy'de taksicilere denetim

İSTANBUL,(DHA)

Denetimler esnasında durdurulan 3 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takılı olmadığından 144 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile birlikte taksicilere yönelik denetimler arttırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı. Denetimler sırasında emniyet kemeri takılı olmayan 3 taksi sürücüsüne 144'er lira ceza kesildi.

Ceza kesilen bir sürücü basın mensuplarının neden işlem yapıldığı sorusuna "Yeni yolcu almıştım, emniyet kemeri takmaya unuttum. Bundan dolayı ceza kesildi" dedi. Cezai işlem uygulanan başka bir sürücü ise “Çok güzel görev yapıyorlar,Allah razı olsun“ diye konuştu.

DHA

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