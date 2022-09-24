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Kadıköy'deki denetimlerde uyuşturucu bulundu

KADIKÖY'de, gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul Denetimleri'nde, durdurulan otomobildeki kişinin çantasında uyuşturucu bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

24 Eylül 2022 Cumartesi 09:49
Kadıköy'deki denetimlerde uyuşturucu bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul genelinde saat 19.00-21.00 saatleri arasında birçok noktaya kurulan kontrol noktalarında denetimler yaptı. Huzur İstanbul Denetimlerinde polis helikopteri havadan destek verirken, durdurulan araç ve kişiler tek tek arandı. Aramalarda narkotik köpekleri de görev aldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki denetimde şüphesi üzerine durdurulan otomobilde bir kişinin çantasında bir miktar uyuşturucu bulundu. Uyuşturucuyu bir arkadaşından aldığını iddia eden şüpheli, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyPolisDenetimAsayişUyuşturucu
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