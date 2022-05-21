Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.372,35
ALTIN
942,56
DOLAR
15,88
STERLİN
19,90
EURO
16,84
Ufuk Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim ve...
Kayseri Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 10 Öğretim...
Biruni Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi Alacak
Biruni Üniversitesi 52 Öğretim...
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel...

Kadıköy’de esrarengiz cinayet

KADIKÖY’de özel bir diş hekimi muayenehanesi olan yaşlı kadın, kanlar içinde ölü bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mayıs 2022 Cumartesi 04:47
Kadıköy’de esrarengiz cinayet

Olay, saat 00:45 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1. katında bulunan diş hekimi muayenehanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları akşamdan beri Şeyma Biran(64)'dan haber alamadı, karakola ihbarda bulundu. İhbar üzerine muayenehaneye giden polis ekipleri yaşlı kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Şeyma Biran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarda talihsiz kadının vücudunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyCaferağaDişMuayenehaneCinayetŞeyma Biran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çöken istinat duvarının altında kalarak can verdi
Çöken istinat duvarının altında kalarak can verdi
Maltepe Belediyesi'ne operasyonu: 16 gözaltı...
Maltepe Belediyesi'ne operasyonu: 16 gözaltı...
Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans