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Kadıköy’de özel halk otobüsüne çarpan otomobil yandı

KADIKÖY D-100 Karayolu'nda özel halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil yandı. Otomobil sürücüsü, alev alan otomobilde sıkışırken yaralı sürücüyü araçtan itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı. Yanan otomobile ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaparken, araç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Aralık 2021 Cumartesi 09:03
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Kadıköy’de özel halk otobüsüne çarpan otomobil yandı

Kaza, saat 06.40 sıralarında D-100 Karayolu Yenisahra mevkii yan yolda meydana geldi. Ersin Damar, 34 EOA 729 plakalı otomobiliyle iddiaya göre aşırı süratli ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Kadıköy-Ferhatpaşa arası sefer yapan 19T özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilde sıkışırken araç motor kısmından bir anda yanmaya başladı. Kazanın ardından otobüs şoförü, yangın söndürme tüpüyle otomobilde çıkan yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye sağlık ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın çıkan otomobil ise itfaiye erlerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HEM ALKOLLÜ HEM DE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Özel bir firmadan kiralanan otomobil, kazada hurdaya dönerken otomobil sürücüsü ise yapılan alkol testinde 0,60 promil alkollü çıktı. Ayrıca, sürücünün ehliyetinin de bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL ceza kesildi. Ruhsat sahibine ise 2 bin 968 lira para cezası uygulandı.

YAN YOL ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan kaza nedeniyle Yenisahra yan yol trafiğe kapandı. Hurda yığınına dönen otomobil çekiciyle otoparka kaldırılırken yola sızan yağ ve yakıt ekipler tarafından temizlendi. Otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyKazaTrafik KazasıYangın
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