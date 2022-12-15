Kadıköy‘de restoranlardaki gıda atıkları mamaya dönüşüyor

Boyner, Vertical ile Opsis’in de katkılarıyla tabaklarda artan yemeklerin israf edilmesinin önüne geçmek üzere bir proje başlattı.

120 PAKET MAMA HAZIRLANMASI HEDEFLENİYOR

Proje ile Kadıköy semti ve civarındaki restoranların mutfağında kalan protein ağırlıklı gıda atıkları toplanarak Vertical’da bulunan özel mama dönüştürme makinesi sayesinde bu atıklar mamaya dönüştürülüyor. Dönüşen mamalar paketlenerek hayvanlar için Kadıköy Hayvan Bakımevi’ne ulaştırılıyor. Bugüne kadar 45 paket mama Hayvan Bakımevi’ne ulaştırılırken proje kapsamında toplamda 120 paket mama hazırlanması hedefleniyor.