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Kadıköy‘de restoranlardaki gıda atıkları mamaya dönüşüyor

Kadıköy bölgesinde yer alan restoranların tabaklarında kalan gıda atıklarını toplayarak özel bir mama dönüştürme makinesiyle mamaya dönüştüren Boyner, Vertical ve Opsis, bu mamaları Kadıköy Hayvan Bakımevi’ndeki hayvanlara ulaştırıyor. Boyner müşterileri de alışverişine 40 TL karşılığında Askıda Mama paketi ekleyerek bu projeye destek olabiliyor.

15 Aralık 2022 Perşembe 09:17
Kadıköy‘de restoranlardaki gıda atıkları mamaya dönüşüyor

Boyner, Vertical ile Opsis’in de katkılarıyla tabaklarda artan yemeklerin israf edilmesinin önüne geçmek üzere bir proje başlattı.  

120 PAKET MAMA HAZIRLANMASI HEDEFLENİYOR

Proje ile Kadıköy semti ve civarındaki restoranların mutfağında kalan protein ağırlıklı gıda atıkları toplanarak Vertical’da bulunan özel mama dönüştürme makinesi sayesinde bu atıklar mamaya dönüştürülüyor. Dönüşen mamalar paketlenerek hayvanlar için Kadıköy Hayvan Bakımevi’ne ulaştırılıyor. Bugüne kadar 45 paket mama Hayvan Bakımevi’ne ulaştırılırken proje kapsamında toplamda 120 paket mama hazırlanması hedefleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyRestoranGıdaAtıkMama
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