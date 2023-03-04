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Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları sürüyor

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi'nde hizmete devam etmesi kararlaştırılan Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları devam ediyor.

04 Mart 2023 Cumartesi 11:38
Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları sürüyor

Depreme dayanıklılık araştırması sonucu başlatılan tahliye süreci bugün de sürüyor. 
Hastanenin acil kapısı önüne getirilen kamyona yüklenen malzemeler, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi'ne taşınıyor.
Taşınma sürecinin yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı günü yaptığı açıklamada, depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü belirterek, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınarak hizmete devam edeceğini duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma HastanesiKağıthane Devlet Hastanesi
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