Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 6
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.990,75
ALTIN
899,24
DOLAR
14,23
STERLİN
18,91
EURO
15,61
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma...
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim...
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model alacak
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model...
Flaş Haber
Doğu'da kış geri döndü
Kapat

Kağıthane’de gençler İHA-1 drone pilotu eğitimi alıyor

Kağıthane Belediyesi gençlerin insansız araç teknolojisini yakından tanımaları için İHA-1 drone pilotu eğitimi başlattı. 32 saat verilen eğitimlerin sonunda düzenlenen etkinlikte kursiyerler ilk kez drone uçurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mart 2022 Cumartesi 10:01
Kağıthane’de gençler İHA-1 drone pilotu eğitimi alıyor

Yahya Kemal Spor Salonunda gerçekleşen etkinliğe; Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile çok sayıda kursiyer katıldı.

200 GENCE İHA-1 DRONE EĞİTİMİ

Kâğıthane’de 15 - 25 yaş arasındaki 200 gence İHA-1 drone pilotu eğitimi kursu açıldı. Kağıthane Belediyesi'nin üstlendiği proje ile gençlere insansız hava araçları, havacılık kuralları, uçuş prensipleri, meteoroloji, hava trafiği, kumanda sistemi, cihaz bakımı ve onarımı konularında teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Toplam 32 ders saati süren eğitimlerin sonunda kursiyerler sınavdan başarıyla geçerlerse, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 drone pilotu sertifikası almaya hak kazanacak.

“HAVA ARAÇLARI HAYATIMIZIN HER ALANINDA VAR”

Programa katılan Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, “Son zamanlardaki gelişmeler bize gökyüzüne hakim olanın daha güvende olacağı bir dünyaya doğru gittiğimizi gösteriyor. Hava araçları hayatımızın her alanında var. Belediyemiz ilçemizdeki gençlerin drone eğitimi alması için bir proje başlattı. Gençlerimiz projeye büyük ilgi gösterdiler” dedi.

“GENÇLER PROJEYE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ”

Her alanda gençlerin yanında yer aldıklarını açıklayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise “Gençler projeye yoğun ilgi gösterdi. Eğitime katılanlar önce teorik bilgiler aldı. Devamında ise pratik çalışmalara başladılar. Eğitimi başarıyla geçenler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 drone pilotu sertifikası almaya hak kazanacaklar. Üniversite mezuniyetinden sonra bir adım öne çıkma fırsatları olacak. Sadece drone pilotu yetiştirmiyoruz, bu alanda gençlere bir fikir aşılıyoruz” diye konuştu. 

“KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ İLGİM VARDI”

18 yaşındaki Ahmet Toraman da “Drone'a küçük yaşlardan beri ilgim vardı. Eğitim dört gün sürdü. Kağıthane Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

24 yaşındaki Yüksek Harita Mühendisi Sümeyra Çelik ise “Gelişen teknolojiyle birlikte drone'lar her sektörde olduğu gibi benim mesleğimde de etkin rol alıyor. Bu eğitimi almak mesleğim açısından önemliydi. Önce pratik sonrada teorik eğitim aldık” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kağıthane BelediyesiİHA1PilotEğitimDrone
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçak göçmenlere yönelik operasyon
Kaçak göçmenlere yönelik operasyon
Silivri'de 5 katlı binada yangın
Silivri'de 5 katlı binada yangın
“Rusya Ukrayna savaşı yeni dünya düzenine geçişi hızlandıracak”
“Rusya Ukrayna savaşı yeni dünya düzenine geçişi hızlandıracak”
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans