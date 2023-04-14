Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.163,24
ALTIN
1.268,22
DOLAR
19,38
STERLİN
24,25
EURO
21,45
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Kansere karşı bilinçlendirme semineri düzenlendi

Beylikdüzü Belediyesi, Kanser Vakfı işbirliği ile kansere karşı bilinçlendirme semineri düzenledi. Kanser Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Deniz Arslan, kanser hastalığıyla mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekerek “Bu hastalığa yakalanmamak için sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam en önemli ilacımız. Tütün ürünleri, alkol, nargile ve elektronik sigaranın yanı sırafastfood gibi paketlenmiş ve işlenmiş ürünlerden uzak durarak sağlıklı beslenmeliyiz” diye konuştu.

14 Nisan 2023 Cuma 12:44
0 Okunma
Kansere karşı bilinçlendirme semineri düzenlendi

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi, Kanser Vakfı işbirliği ile kansere karşı bilinçlendirme semineri düzenledi. Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Kansere Karşı Bilinçli Adımlaradlı seminere konuşmacı olarak katılan Kanser Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Deniz Arslan; kanser hastalığı, tedavi yöntemleri ve erken teşhisin önemine dikkat çekti. Kanser hastalıklarının önlenmesinde tarama sıklığının önemli olduğunu belirten Arsan, “Ailede kanser hastası olan varsa tarama sıklığına dikkat ederek kontrollerimizi yaptırmalıyız. Bu hastalığa yakalanmamak için sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam en önemli ilacımız. Tütün ürünleri, alkol, nargile, elektronik sigaranın yanı sırafastfood gibi paketlenmiş ve işlenmiş ürünlerden de uzak durarak sağlıklı beslenmeliyiz. Özellikle gençlerin bu konulara dikkat etmesi gerekiyor çünkü telefonu elimizi aldığımızda ne yediğimize ne de içtiğimize dikkat ediyoruz” diye konuştu.

“Akciğer kanseri en çok rastlanılan kanser türü”

Erkek ve kadınlarda akciğer kanserinin en çok rastlanılan kanser türü olduğunu ifade eden Arslan, “Bol su, tam tahıllı gıdalar ve baklagiller tüketmek çok önemli. Dünyadaki kanserlere baktığımızda her yıl yaklaşık 20 milyon kişiye kanser teşhis konulduğunu, 10 milyon kişinin de vefat ettiğini görüyoruz. Türkiye’de ise her yıl 230 bin civarında yeni kanser teşhisi konulurken bunun 130 bini vefat ediyor. Toplumumuzu bilinçlendirirsek bu kayıplarımızı önleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için bu eğitimleri bu yaşta vermeliyiz”

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer ise, “Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğu, erken teşhisin tedavide ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Çocuklar bizim geleceğimiz. Biz bu kapsamda okullara giderek tarama testleri yapıyoruz. Aynı zamanda bu farkındalık çalışmalarıyla eğitim seminerleri düzenleyerek çocuklarımızı bu hastalıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Özellikle kansere neden olacak çevresel etkenleri bilmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için bu gibi eğitimleri bu yaşta vermeliyiz” dedi.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, depremlerle sarsılan Hatay’da 1.000 geçici konut yapacak
İBB, depremlerle sarsılan Hatay’da 1.000 geçici konut yapacak
Kadıköy Belediyesi, çocuk dergileri sergisine ev sahipliği yapacak
Kadıköy Belediyesi, çocuk dergileri sergisine ev sahipliği yapacak
Kâğıthane Belediyesi tarafından dikilen laleler filizlendi
Kâğıthane Belediyesi tarafından dikilen laleler filizlendi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans