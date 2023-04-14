Kansere karşı bilinçlendirme semineri düzenlendi

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi, Kanser Vakfı işbirliği ile kansere karşı bilinçlendirme semineri düzenledi. Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Kansere Karşı Bilinçli Adımlaradlı seminere konuşmacı olarak katılan Kanser Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Deniz Arslan; kanser hastalığı, tedavi yöntemleri ve erken teşhisin önemine dikkat çekti. Kanser hastalıklarının önlenmesinde tarama sıklığının önemli olduğunu belirten Arsan, “Ailede kanser hastası olan varsa tarama sıklığına dikkat ederek kontrollerimizi yaptırmalıyız. Bu hastalığa yakalanmamak için sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam en önemli ilacımız. Tütün ürünleri, alkol, nargile, elektronik sigaranın yanı sırafastfood gibi paketlenmiş ve işlenmiş ürünlerden de uzak durarak sağlıklı beslenmeliyiz. Özellikle gençlerin bu konulara dikkat etmesi gerekiyor çünkü telefonu elimizi aldığımızda ne yediğimize ne de içtiğimize dikkat ediyoruz” diye konuştu.

“Akciğer kanseri en çok rastlanılan kanser türü”

Erkek ve kadınlarda akciğer kanserinin en çok rastlanılan kanser türü olduğunu ifade eden Arslan, “Bol su, tam tahıllı gıdalar ve baklagiller tüketmek çok önemli. Dünyadaki kanserlere baktığımızda her yıl yaklaşık 20 milyon kişiye kanser teşhis konulduğunu, 10 milyon kişinin de vefat ettiğini görüyoruz. Türkiye’de ise her yıl 230 bin civarında yeni kanser teşhisi konulurken bunun 130 bini vefat ediyor. Toplumumuzu bilinçlendirirsek bu kayıplarımızı önleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için bu eğitimleri bu yaşta vermeliyiz”

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer ise, “Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğu, erken teşhisin tedavide ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Çocuklar bizim geleceğimiz. Biz bu kapsamda okullara giderek tarama testleri yapıyoruz. Aynı zamanda bu farkındalık çalışmalarıyla eğitim seminerleri düzenleyerek çocuklarımızı bu hastalıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Özellikle kansere neden olacak çevresel etkenleri bilmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için bu gibi eğitimleri bu yaşta vermeliyiz” dedi.

HABER: ERCAN AYDIN