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Kar yağışına rağmen Galata Köprüsünde balık tuttular

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan kar yağışında balık tutmak isteyen olta balıkçıları ise soluğu Tarihi Galata Köprüsünde aldı. Köprüye gelen olta balıkçıları ateş yakarak soğuktan korunmaya çalıştı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ocak 2022 Çarşamba 09:51
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Kar yağışına rağmen Galata Köprüsünde balık tuttular

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarılarının ardından kent genelinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. İstanbul genelinde kar yağışı gece boyu belli aralıklarla sürerken, balık tutmak isteyen olta balıkçıları ise soluğu Tarihi Galata Köprüsünde aldı. Köprüye gelen olta balıkçıları ateş yakarak balık tuttu. Çok sayıda kişinin balık tutmak için köprüye geldiği görüldü. 

KAR GELDİ, BALIK GELDİ

Tarihi Galata Köprüsünde balık tutmaya gelen Ufuk Aydın ve arkadaşları, "Kar geldi, balıkta geldi. Tuttuğumuz bu balık iri istavrit balığı. İstavritler bayağı büyümüş. Zaten küçük olanları tekrar denize salıyoruz. Buradan hobidaşlarımıza sesleniyoruz. Küçük balıkları tutmasınlar, duyarlı olsunlar. Kar yağsa da engel olmuyor bize. Sabaha kadar buradayız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarKışGalata KöprüsüBalıkOltaBalıkçı
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