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Karın erimesiyle büyük artış bekleniyor

İstanbul'un barajları beyaz örtüyle kaplandı; Karın erimesiyle büyük artış bekleniyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ocak 2022 Çarşamba 15:34
Karın erimesiyle büyük artış bekleniyor

İSTANBUL - İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında büyük artışlar bekleniyor. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 54.68 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 34.65 çıkan Alibeyköy barajı havadan görüntülendi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 86.82'DEN YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ

İstanbul’da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86. 82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul’un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 54.68'e kadar çıktı.
 

SU HAVZALARI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI 

Ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan kar yağışlarıyla birlikte İstanbul'u besleyen baraj göllerinin çevresi beyaz örtüye kaplandı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bu karların erimesi sonucu baraj doluluk oranlarında büyük artışlara neden olacağı belirtildi.

Barajlardaki doluluk oranı son bir hafta içinde 18 milyon metre küp arttı. İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 77 olarak ölçüldü. Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere ve Papuçdere barajlarında ise doluluk oranı yüzde 60 ın üzerine çıktı. İstanbul'da şu anda 6 barajda doluluk oranı yüzde 50'in üzerinde. İstanbul'un en düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 22.01'le Sazlıdere barajı.
 

İstanbu'un barajlarındaki son doluluk oranları

ALİBEYKÖY                                       %34.65

BÜYÜKÇEKMECE                             %44.15

DARLIK                                              %53.62

ELMALI                                             %73.98

ISTRANCALAR                                 %72.54

KAZANDERE                                    %62.04

ÖMERLİ                                            %77.00

PAPUÇDERE                                     %66.06

SAZLIDERE                                       %22.91

TERKOZ                                            %49.43

DHA

Anahtar Kelimeler:
BarajKarın ErimesiSu Artışı
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