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Karlar erimeye başladı, barajlarda doluluk yüzde 55'i geçti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Ocak 2022 Pazartesi 10:29
Karlar erimeye başladı, barajlarda doluluk yüzde 55'i geçti

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesiyle  doluluk oranları artmaya başladı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında  bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 55.25 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 37.25'e çıkan Alibeyköy barajı havadan görüntülendi.


 

DOLULUK ORANI YÜZDE 86.82'DEN YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 54.94'e kadar çıktı. Son bir haftadaki artış yüzde 1.14 olarak kayıtlara geçti.


 

SU HAVZALARINDA BEYAZ ÖRTÜ ERİMEYE BAŞLADI

Ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan kar yağışlarıyla birlikte İstanbul'u besleyen baraj göllerinin çevresi beyaz örtüye yavaş yavaş erimeye başladı. Önümüzdeki hafta içinde beklenen yağışlı havayla birlikte erimenin hızlanacağı ve doluluk oranlarında hızla artışa neden olacağı belirtildi.


 

7 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE 

İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 77.23  olarak ölçüldü. Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 57.17,  Papuçdere barajlarında ise yüzde 59.02'e çıktı.  İstanbul'da şu anda 7  barajda doluluk oranı yüzde 50'in üzerinde. İstanbul'un en düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 23.87'le Sazlıdere barajı.


 

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları

ALİBEYKÖY                                       %37.25

BÜYÜKÇEKMECE                             %44.68

DARLIK                                              %55.54

ELMALI                                              %74.92

ISTRANCALAR                                  %62.31

KAZANDERE                                    %57.17

ÖMERLİ                                            %77.23

PAPUÇDERE                                     %59.02

SAZLIDERE                                       %23.87

TERKOZ                                            %50.74

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarlarBarajlarDoluluk Oranı
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