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Kartal Aydos Ormanı beyaza büründü

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı Kartal'ı beyaza bürüdü. Beyaz örtü altında kalan Aydos Ormanı havadan fotoğraflandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ocak 2022 Çarşamba 10:30
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Kartal Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor. Birçok ilçe beyaza büründü. O noktalardan biri de Kartal oldu. İlçede kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtü altında kalan Aydos Ormanı havadan fotoğraflandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalAydos OrmanıKarKış
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