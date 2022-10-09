Kartal Belediyesi’nden meme kanseri için farkındalık yürüyüşü

‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında düzenlenen etkinlikte pembe maskeler, fularlar ve şemsiyeler taşıyan vatandaşlar Neyzen Tevfik Meydanı’nda buluştu. Bando eşliğine pembe renkte kurdeleler ile süslenmiş yoldan yürüyüşe geçen grup ‘Pembe Patika Yürüyüşünü’ başlattı. Aralarında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan, Kartal Kent Konseyi Başkanı Türkan Kurtulmaz ve ilçe sakinlerinin katılım sağladığı grup Kartal Meydanı’nda hazırlanan etkinliklere katıldı.

Pembe şapkalar ve fularlar takarak pembe şemsiye açan kadınlar Neyzen Tevfik Meydanı’nda buluşarak Kartal Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

TEDAVİDE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Kartal Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler kapsamında konuşma yapan Kızılay Özel Kartal Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Prof. Dr. Alper Cihan, meme kanseri ve erken teşhis konularında hayati bilgiler verdi. Türkiye’de her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanseri ile karşılaştığını belirterek kendi kendine muayene ile ilgili pratik bilgiler verdi. Konuşmasını tamamlayan Cihan’ın ardından sahneye 20 yaşında meme kanseri ile tanışarak uzun bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yenen Elif Darıcan çıkarak yaşadıklarını anlattı. Tedavi sürecini ve erken teşhisin öneminin yanı sıra yaptığı yanlışları da paylaştı.

Konuşmaların devamında sahneye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’da sadece meme kanserinde değil, tüm hastalıklarda erken teşhisin önemli olduğunu vurguladı. Hiçbir hastalığın ihmale gelmemesi gerektiğini belirten Aksu, Elif Darıcan’ın 3. Evrede olmasına rağmen sağlığına kavuşmasının çok önemli olduğunu belirtti. Meme kanserinin erken teşhisi halinde önlenebilir hastalık olduğunu vurgulayarak Kartal Belediyesi’nin bu konuda yapılan her türlü farkındalık çalışmasına destek verdiğini belirtti.

Etkinlikler kapsamında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu katkılarından dolayı Cihan’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut ise meme kanserini yenen Elif Darıcan’a çiçek takdim etti. Etkinlikte daha sonra özel bir karavanda talep eden vatandaşlara Meme Kanseri ile ilgili elle muayenenin nasıl yapılacağı gösterildi.