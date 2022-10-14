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Kartal Belediyesi’nin Atıklardan Tablo Tasarım Yarışması başladı

Kartal Belediyesi’nin çevre bilincini geliştirerek, geri dönüşümün yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile düzenlediği ‘Atıklardan Tablo Tasarım Yarışması’ başladı. 

14 Ekim 2022 Cuma 11:18
Kartal Belediyesi’nin Atıklardan Tablo Tasarım Yarışması başladı

Yarışmaya katılım sağlayacak olan vatandaşlar; ambalaj atıkları, elektrikli ve elektronik atıklar, tekstil atıkları ve ahşap atıkları gibi geri dönüşümü mümkün olan malzemeler kullanarak tablo tasarımı oluşturacak.

Yarışmada; birinci olan gruba 2500 lira hediye çeki, birinci olan kişiye tablet, ikinci olan gruba 1500 lira hediye çeki, ikinci olan kişiye bisiklet, üçüncü olan gruba 1000 lira hediye çeki, üçüncü  olan kişiye ise akıllı bileklik takdim edilecek.

Son teslim tarihinin 10 Mart 2023 olduğu yarışmada katılımcılar, saat 16.00’ a kadar Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne gelerek eserlerini teslim edebilecek. Yapılan değerlendirmelerin neticesinde dereceye giren katılımcıların ödülleri ise 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında verilecek.

YARIŞMA ŞARTLARI

Bu yarışmaya bireysel ya da grup halinde hazırlanan tasarımlar ile katılmak mümkün. Her birey ya da grup yalnızca 1 tablo tasarımı ile başvuru yapabilecek. Tasarımların oluşturulması aşamasında ambalaj atıkları (kâğıt, karton, cam, plastik, metal, metal/plastik kapak), elektrikli ve elektronik atıklar, tekstil atıkları, pil atıkları ve ahşap atıkları gibi geri dönüşümü mümkün atıkların kullanılması gerekiyor. Tablolar en az 3 mm kalınlığında mdf, kontraplak gibi ahşap türevi zemin üzerine yapılacak. 

Tabloların arkasına, sağ üst köşeye 1 adet A4 kâğıdı yapıştırılarak bu kâğıda katılımcı adı-soyadı, iletişim bilgileri, eserin adı, teslim tarihi, öğrenci ise ilave olarak okul adı ve sınıf bilgileri yazılmalıdır. İlk 3 e giren eser sahipleri ödüllendirilecektir. Bireysel ya da grup halinde katılım fark etmeksizin yalnızca dereceye giren 3 eser ödüllendirilecek. 

Katılımcılar, tasarımlarını en geç 10.03.2023 Cuma günü saat 16:00 a kadar Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim edecek. Katılımcıların tasarımları İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca değerlendirilerek dereceye girenler tayin edilecek. Dereceye giren katılımcıların ödülleri, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında takdim edilecektir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal BelediyesiAtıklardan Tablo Tasarım Yarışması
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