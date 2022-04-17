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Kartal'da 34 katlı rezidansta yangın paniği 

KARTAL'da 34 katlı rezidansın 21'inci katındaki dairede çıkan yangının, kızartma tavasından kaynaklandığı iddia edildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Nisan 2022 Pazar 16:56
Kartal'da 34 katlı rezidansta yangın paniği 

Kartal Yunus Mahallesi Karaağaç Caddesinde 34 katlı bir rezidansın 21'nci katında 16.30 sıralarında yangın çıktı. Ev sahiplerinin balkonda kızartma yaptığı sırada kızgın tavadan kaynaklandığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Rezidansta oturanlar dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Mahalle sakinleri yangını cep telefonu kameralarına kaydetti. Bir mahalle sakini, yangın sırasında patlama sesi duyduğunu söyleyerek "Son dakika gördüm ve çıktım. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalRezidansYangınItfaiye
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