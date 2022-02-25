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Kartal'da kiralık araçla uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

KARTAL'da araç kiralayarak uyuşturucu sattığı tespit edilen G.A. yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Şubat 2022 Cuma 09:53
Kartal'da kiralık araçla uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, gelen ihbarlar üzerine araç kiralayarak uyuşturucu satan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipleri geçen salı Kordonboyu Mahallesi'ndeki rezidansa operasyon düzenlendi. Operasyonda G.A. gözaltında alındı. Evde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 50 fişek, 26 gram uyuşturucu madde ve 5 bin 165 lira para ele geçirildi.  

G.A ise emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı  

Madde İmal ve Ticareti" ve "Silah Ticareti" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalAraçKiralık AraçNarkotikPolisUyuşturucu
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