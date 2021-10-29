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Kartal’da Cumhuriyet Haftası başladı

Kartal Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yılına özel hazırladığı ‘Cumhuriyet Haftası’ etkinlikleri başladı. 4 gün 4 gece sürecek kutlama programının ilk gününde vatandaşlar, Selda Bağcan ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ekim 2021 Cuma 09:27
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Kartal’da Cumhuriyet Haftası başladı

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümünde halk konserlerinden mahalle etkinliklerine 4 gün 4 gece sürecek kutlama programı düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programın ilk gününde ünlü sanatçı Selda Bağcan sahne aldı. Konsere gelen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Bağcan’ın söylediği şarkı ve türkülere eşlik ederek yaşadı.

Etkinliğe katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Selda Bağcan’a sahnede plaket verdi. Ardından konuşmasını yapan Yüksel, “Tüm misafirlerimizi cumhuriyetin coşkusu ve sevgisiyle selamlıyoruz. Çünkü bu cumhuriyetin ardında bizler varız, sizler varsınız. Kısacası cumhuriyet biziz. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu ülke için, bağımsızlık için savaşmış ve vatan uğruna şehit düşmüş herkese minnetimizi sunuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

‘CUMHURİYET HAFTASI’NA ÖZEL YILDIZLAR GEÇİDİ

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Türkiye’nin sevilen sanatçıları; Cem Adrian, Gazapizm ve Haluk Levent de sahne alacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal BelediyesiCumhuriyet BayramıKutlamaSelda Bağcan
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