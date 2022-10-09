Kartal’da refüjdeki ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sahilyolu Bulvarında meydana geldi. Kadıköy yönüne ilerleyen Furkan Ballıkaya yönetimindeki 34 DFK 646 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobil savrularak karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Sürücü Furkan Ballıkaya’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı göre İhsan Derse, "Karşı tarafta hızını alamadı ağaca çarparak, buraya uçtu. Ağaca çarpması ile birlikte ikiye bölündü. Sürücü içinden yürüyerek çıktı. Elinde ve yüzünde kan vardı. Bu otomobilden sağ çıktı. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü" dedi.