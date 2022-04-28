Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.451,43
ALTIN
892,77
DOLAR
14,80
STERLİN
18,59
EURO
15,62
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Yaylakent Belediyesi Memur alacak
Yaylakent Belediyesi Memur alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...

Kaza yapan otomobilden uyuşturucu ve silah çıktı

ATAŞEHİR'de denetim yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil, servis minibüsüne çarparak kaza yaptı. Polisin otomobilde yaptığı aramada silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, yaşanan kazada ise 2 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Nisan 2022 Perşembe 09:44
Kaza yapan otomobilden uyuşturucu ve silah çıktı

Olay, saat 22.15 sıralarında İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi ile Piri Mehmet Paşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. H.Y.'nin kullandığı 34 UU 0240 plakalı otomobil, denetim yapan polis ekibinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis tarafından kovalanan otomobil, bir süre sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait  34 DUJ 812 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü H.Y. ve yanında bulunan bir kadın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Polisin otomobilde yaptığı aramada, şarjörü dolu tabanca ile sigara paketi içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan Genel Bilgi Taraması(GBT) sonucunda yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü H.Y.'nin ise suç kaydı nedeniyle aramasının bulunduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve ilerleyen saatlerde gözaltına alındıkları bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirKazaOtomobilUyuşturucuSilah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı
İçerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı
DKP- BÖG hücre evinde 3 terörist yakalandı
DKP- BÖG hücre evinde 3 terörist yakalandı
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans