Kâğıthane Belediyesi 1.000 yetim çocuğu giydirdi

İSTANBUL - Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçim öncesi sözünü verdiği projelerinden biri olan Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi, açılışı yapıldığı günden buyana binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. Merkezde bu ay yetim çocuklara bayramlıkları hediye edildi. Çocuklar kıyafet ve ayakkabılarını kendileri raflardan beğenerek seçti. Merkezde gıda, temizlik, bebek bakım, giyim, ayakkabı ve oyuncak ürünleri her yaştan vatandaşa ücretsiz şekilde sunuluyor.

Birinci sınıf kalitede, orijinal ürünlerin ücretsiz şekilde sunulduğu Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar; belediyenin çağrı merkezini arayarak veya Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Kâğıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi’nde 440 m2 alanda hizmet veren merkezden yılda binlerce kişi yararlanıyor.

“Yetim çocuklarımızın yüzleri gülsün istedik”

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; '' Kâğıthane’de kimsesizlerin kimsesi olmaya söz vermiştik. Bayram öncesi en çok yetim çocuklarımızın yüzleri gülsün istedik. Bayramlıklarını diledikleri şekilde beğenerek aldılar. Sadece kıyafet değil; kırtasiye, oyuncak, kitap, sanatsal ve sportif beceriler geliştirme konularında da desteklerimizle, çocuklarımızın yanındayız. Onları asla yalnız bırakmıyoruz. Her birinin gözlerinden öpüyor, bayramlarının mutlu geçmesini diliyorum.'' dedi.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL