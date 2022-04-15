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Kılıçdaroğlu: İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Nisan 2022 Cuma 14:58
Kılıçdaroğlu: İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapımına devam edilen Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nda test sürüşüne katıldı. Anadolu Hisarı'ndaki restorasyon çalışmalarında incelemede bulundu.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul’un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var ama ne olursa olsun tüm engelleri aşıp İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nda incelemede bulundu. Kılıçdaroğlu, test sürüşüne de katıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra Anadolu Yakası'nın ilk kent ormanı olan Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı’na geçti. Kılıçdaroğlu, buradan sonra Anadolu Hisarı’na geçti. Kılıçdaroğlu restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu'na programlarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.


 

"İSTANBUL’UN BAŞARISI"

Anadolu Hisarı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bazı çalışmaları alanda izledik. Bütün engellemelere rağmen belediye başkanımız, engelleri aşıp İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, İstanbul’un başarısı. Hizmet İstanbul’a, İstanbullulara veriliyor. İstanbul’un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var ama ne olursa olsun tüm engelleri aşıp İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz. Ben de bu bahar gününde buna tanık oldum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPİstanbullularHizmetKemal Kılıçdaroğlu
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