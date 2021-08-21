Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 36
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1444.63
ALTIN
486.10
DOLAR
8.4864
STERLİN
11.6004
EURO
9.9868
Kızılay’dan kiralık bina
Kızılay’dan kiralık bina
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman Alımı
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği...
Sivas'ta ticaret, turizm, konut imarlı arsa satılacak
Sivas'ta ticaret, turizm, konut...
İzmir'de kat karşılığı inşaat yaptırılacak
İzmir'de kat karşılığı inşaat...

Kızılay’dan kiralık bina

İstanbul'da Kızılay'dan kiralık bina

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:33
0 Okunma
Kızılay’dan kiralık bina

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Türk Kızılay Güngören Şube Başkanlığı tarafından İstanbul Şişli'deki beş katlı bina pazarlık usulü ile kiraya verilecek.

Aylık kira bedeli 16.000,00 TL olarak açıklanan taşınmazın kiralama ihalesi 3 Eylül 2021 tarihinde saat 11.00'de Türk Kızılay Güngören Şube Başkanlığında yapılacak.

Birinci ihalede istekli bulunamazsa ikinci ihale, 20 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 21.08.2021 13:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buğra Kavuncu'ya saldıran kişi Silivri'de yakalandı
Buğra Kavuncu'ya saldıran kişi Silivri'de yakalandı
Bayrampaşa'da İBB'nin ağaç bakım aracına otomobil çarptı: 1'i ağır 5 yaralı
Bayrampaşa'da İBB'nin ağaç bakım aracına otomobil çarptı: 1'i ağır 5 yaralı
İstanbul Boğazı'nın Yaren'i
İstanbul Boğazı'nın Yaren'i
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans