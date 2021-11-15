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KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü Taksim'de kutlandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Kasım 2021 Pazartesi 14:31
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KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü Taksim'de kutlandı

İSTANBUL - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'nci kuruluş yıl dönümü Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt, 3'üncü Kolordu Kurmay Başkanı Tuğamiral Tolga Genç, Kıbrıs gazileri ve çeşitli dernek üyeleri katıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Kıbrıs marşları çalındı.  

Tören daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar'ın hatıra defterini imzalaması ve ardından konuşma yapmasıyla son buldu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCnin 38. Kuruluş Yıl DönümüTaksim
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