Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.100,04
ALTIN
1.252,75
DOLAR
19,38
STERLİN
24,11
EURO
21,35
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Kâmil Koç, Rusçuk şehrine karşılıklı seferlere başladı

Türkiye karayolu yolcu taşımacılığının köklü firması Kâmil Koç, seyahat ağını Avrupa’da genişletmeye devam ediyor. 97 yıldır sektöre ilkleri ve yenilikleri ile öncülük eden firma, iş ortağı FlixBus ile birlikte Avrupa’daki seyahat ağına bu kez Bulgaristan’ın Rusçuk şehrini ekledi. Bükreş ve Sofya’nın ardından Avrupa’daki 3. durak olarak Rusçuk’u belirleyen Kâmil Koç, haftanın yedi günü İstanbul kalkışlı-varışlı karşılıklı sefer düzenlemeye başladı.

17 Nisan 2023 Pazartesi 11:39
0 Okunma
Kâmil Koç, Rusçuk şehrine karşılıklı seferlere başladı

İSTANBUL- Türkiye'nin ilk karayolu yolcu taşıma şirketi Kâmil Koç, yeni iş birlikleri ile yurt içinde ve yurt dışında seyahat ağına yeni güzergahlar eklemeye devam ediyor. Seyahat sektöründe 97 yıldır hizmet kalitesinden ödün vermeden kesintisiz hizmet sunan firma, Avrupa kıtasında Sofya ve Bükreş’e yönelik gerçekleştirdiği seferlerine bu kez Bulgaristan’ın Rusçuk şehrini ekledi. 

Kâmil Koç, FlixBus’un yeşil rengi ile Avrupa’da büyümeye devam ediyor

Avrupa yolculuğunda 3. durağı Rusçuk şehri olan Kâmil Koç, 14 Nisan’dan itibaren karşılıklı seferlere başladı. Rusçuk şehrine başlatılan kalkışlı-varışlı seferler İstanbul Esenler Otogarı’ndan her gün karşılıklı olarak yapılacak. Seferlerde Kâmil Koç’un yurt içi otobüs tasarımlarında kullandığı tasarımın yerine yurt dışı tasarımı olan iş ortağı FlixBus’ın büyük logolu yeşil hâkim renkli otobüs tasarımı kullanılacak. Avrupa'nın en büyük şehirler arası otobüs ağı ve pazar liderliğine sahip iş ortağı FlixBus ile birlikte Türkiye'nin 71 il ve 306 ilçesinde hizmet veren Kâmil Koç, Avrupa’ya yönelik seferlerini önümüzdeki dönemde yeni güzergahlarla daha da genişletmeyi hedefliyor. 

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece Belediyesi, cami ve cemevlerinde temizlik çalışması başlattı
Küçükçekmece Belediyesi, cami ve cemevlerinde temizlik çalışması başlattı
“Beslenme Saati” ülke geneline yayılmaya devam ediyor
“Beslenme Saati” ülke geneline yayılmaya devam ediyor
Beylikdüzü’nde çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak
Beylikdüzü’nde çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans