Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.316,40
ALTIN
909,37
DOLAR
14,72
STERLİN
19,34
EURO
16,11
İstanbul Arel Üniversitesi 63 akademik personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 63...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel al
Gaziantep İslam Bilim ve...
Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel...

Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın

TUZLA’da 16 dairenin bulunduğu 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Nisan 2022 Perşembe 06:45
Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın

Geçen hafta komşuları ile yaşadığı sorunlar nedeniyle davalık olduğu için haberlere konu olan D.Ç.'ye ait olduğu belirtilen dairede çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılırken, dairenin sahibi D.Ç. ifadesi için emniyete götürüldü.

Yangın, saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle İstasyon Mahallesi Bülbül Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Giriş kattan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın çıkan dairede bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

BİNADA MAHSUR KALANLAR MERDİVEN ARACI İLE KURTARILDI

Giriş katta çıkan yangın nedeniyle binada bulunanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan bina sakinlerini merdiven aracı ile tahliye etti. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YANGIN ÇIKAN DAİRE TANIDIK ÇIKTI

Yangın çıkan dairenin, geçen hafta bina sakinleriyle gürültü yaptığı gerekçesiyle davalık olan 44 yaşındaki D.Ç.’ye ait olduğu ortaya çıktı. Sürekli gürültü yaptığı gerekçesi ile bina sakinlerinin hakkında şikayetçi olduğu D.Ç., binada bulunan güvenlik kameralarını ve komşularının kapı dürbünlerini sprey boya ile boyadığı görüntülerle gündeme gelmişti.

D.Ç. İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek. Polis ekipleri,  bina sakinleri ile mahkemelik olan D.Ç.’yi ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaEvBinaDaireYangınItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Emniyeti toplum destekli polis uygulamalarını tanıttı
İstanbul Emniyeti toplum destekli polis uygulamalarını tanıttı
Turkish Cargo 2021 yılında 61 ülkeye 335 milyon doz kovid-19 aşısı taşıdı
Turkish Cargo 2021 yılında 61 ülkeye 335 milyon doz kovid-19 aşısı taşıdı
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans