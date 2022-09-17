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KPSS'ye gireceklere kolonya ve çikolata ikram edildi 

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, hafta sonu yapılacak KPSS’ye girecek öğrencilere kolonya ve çikolata ikramında bulundu. Özdemir, heyecanlı gençlere başarılar diledi.

17 Eylül 2022 Cumartesi 09:32
KPSS'ye gireceklere kolonya ve çikolata ikram edildi 

31 Temmuz’da gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddialar sonrası 4 Ağustos’ta iptal edilmişti. Yeni KPSS, 18 Eylül Pazar günü yeniden yapılıyor. Tekrar sınava girecek olan adaylar son hazırlıklarını tamamladı. 

Bağcılar Belediyesi de sınava bir gün kala adayların heyecanını yenmesi ve morallerini yüksek tutmaları amacıyla içinde çikolata ve kolonyadan oluşan bir hediye paketi oluşturuldu. Üzerinde de Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in KPSS’ye katılacak öğrencilere başarılar dilediği not bulunuyor. Hediyeler, başta Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi olmak üzere belediye bünyesindeki kütüphanelerde ders çalışan gençlere ikram edildi

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediye BaşkanıAbdullah ÖzdemirKPSSöğrenciKolonyaçikolata
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