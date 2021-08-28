KÜÇÜK DOSTLARIMIZ PET SHOW 2021’DE

(Yeni Çağrı Gazetesi/ Gurur Akosman)

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen evcil hayvan fuarı Pet Show 2021, sektörün öncü mama markalarının ve diğer pet aksesuarlarının temsilcilerini bir araya getirdi.



İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Pet Show Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri ve Veterinerlik Fuarı kapsamında kedi maması, köpek maması, kedi-köpek kıyafetleri ve kuş yemleri gibi sevimli dostlarımıza ait ürünler, tüm hayvanseverler, ithalatçılar ve pet shoplar ile buluştu.



CNR Holding kuruluşu olan Pozitif Fuarcılık tarafından düzenlenen Pet Show 2021, 60'ı aşkın markanın binlerce ürününün tanıtıldığı ve Türkiye’de evcil hayvan sektörünün ne kadar büyüdüğünü gösteren bir fuar oldu.