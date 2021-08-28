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KÜÇÜK DOSTLARIMIZ PET SHOW 2021’DE

Evcil hayvan ürün ve malzemelerinin tanıtıldığı Pet Show 2021 Evcil Hayvan Fuarı, tüm hayvanseverlere kapılarını açtı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:46
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KÜÇÜK DOSTLARIMIZ PET SHOW 2021’DE

(Yeni Çağrı Gazetesi/ Gurur Akosman)

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen evcil hayvan fuarı Pet Show 2021, sektörün öncü mama markalarının ve diğer pet aksesuarlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Pet Show Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri ve Veterinerlik Fuarı kapsamında kedi maması, köpek maması, kedi-köpek kıyafetleri ve kuş yemleri gibi sevimli dostlarımıza ait ürünler, tüm hayvanseverler, ithalatçılar ve pet shoplar ile buluştu.

CNR Holding kuruluşu olan Pozitif Fuarcılık tarafından düzenlenen Pet Show 2021, 60'ı aşkın markanın binlerce ürününün tanıtıldığı ve Türkiye’de evcil hayvan sektörünün ne kadar büyüdüğünü gösteren bir fuar oldu.

Pet Show 2021 Fuarı’nın Amacı
Fuara katılan firmalar, burada kendi markalarını tanıtmak ve yeni bayiler bularak pazar oluşturmak amacındadırlar. Ayrıca firmalar; ürün tanıtımı, ürün görselleri, ürün sunumları ve ürün fiyatları hakkında bilgiler verip sevimli dostlarımız için beslenme rehberi oluşturuyor.

Can Dostumuzun Beslenmesinde İdeal Mama Seçimi
Uzmanlar kuru mama tüketimini şiddetle tavsiye ediyor. Çünkü kuru mama evcil hayvanımızın sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltiyor. Bununla birlikte kuru mamanın tercih edilmesi,  mamanın uzun süre bozulmadan kalmasını sağlıyor. Ayrıca uzmanlar, petleri düzensiz öğün saatlerinde beslemenin zararlı olduğunu, mümkünse her gün aynı saatlerde beslemenin daha sağlıklı olduğunu ve kesinlikle soğuk yem verilmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PET SHOW 2021
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