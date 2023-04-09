Küçükçekmece Belediyesi‘nden moral gezisi

İSTANBUL - Toplamda 18 kadının çocuklarıyla birlikte katıldığı gezi kapsamında, Beyoğlu’ndaki Madame Tussauds Balmumu Müzesi’nde tarih, kültür, sanat, bilim ve eğlence dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı balmumu figürleri ziyaret edildi. Ardından katılımcılar, İstiklal Caddesi’nde keyifli bir yürüyüş yaparak, Nostaljik Beyoğlu tramvayına bindi. Hayatlarında ilk kez İstiklal Caddesi’ne geldiklerini ifade eden vatandaşlar, gezi sonunda moral bulduklarını eğlenceli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Çocuklara “Legoland” gezisi

Öte yandan depremden etkilenen çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürmek için onlara özel “Legoland” gezisi gerçekleştiren Küçükçekmece Belediyesi, çocuklara unutamayacakları, eğlence dolu bir gün yaşattı. Ebeveynleriyle birlikte katıldıkları Legoland gezisinde, 28 çocuk hayal güçlerini kullanarak diledikleri kadar lego oynadı.

“Yaralarımızı birlikte saracağımıza olan inancımız sonsuz”

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen gezilerin, sosyal iyileştirme ve motivasyon anlamında çok önemli olduğunu vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza pek çok alanda destek olmayı sürdürüyoruz. Yaşadıkları sıkıntılı süreci hem psikososyal destek hem de çeşitli sosyal aktivite ve gezi etkinlikleriyle ortadan kaldırmaya, iyileştirmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağımıza olan inancımız sonsuz. Onları, sosyal yaşama motive edecek faaliyetler düzenlenmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.