KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de Arel Ãœniversitesi binasÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼

Olay, dÃ¼n 16.00 sÄ±ralarÄ±nda SefakÃ¶yâ€™de bulunan Arel Ãœniversitesiâ€™nde meydana geldi. Ãœniversitenin yanÄ±nda yapÄ±lan bir inÅŸaatÄ±n istinat duvarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi binada gÃ¶Ã§Ã¼ÄŸe neden oldu. Ãœniversite binasÄ± ve Ã§evre binalar tedbir amaÃ§lÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ä°stinat duvarÄ±nÄ± doldurmak iÃ§in hafriyat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, Ã¼niversite tedbir amaÃ§lÄ± bir sÃ¼reliÄŸine uzaktan eÄŸitime geÃ§tiÄŸini duyurdu.

"Her tÃ¼rlÃ¼ Ã§aba sergileniyor"

Olay yerini incelemek iÃ§in gelen Arel Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Ercan Yegez, "Binaya giriÅŸ ÅŸu anda yasaklanmÄ±ÅŸ durumda. Her tÃ¼rlÃ¼ Ã§aba sergileniyor, ÅŸu anda bekliyoruz." dedi.

Hafriyat kamyonlarÄ±yla Ã§ukur doldurularak Ã§Ã¶kmenin Ã¶nÃ¼ne geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken, bu sefer binanÄ±n bir kÄ±smÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼. BinanÄ±n bÃ¼yÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼yle Ã§Ã¶kmesi cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

6 bina ve 1 yurt tahliye edildi

Gece saatlerinde inÅŸaat alanÄ±nda ve Ã§Ã¶ken Ãœniversite binasÄ±nda inceleme yapan ekipler, yakÄ±nda bulunan 6Â binadaki 128 dairede yaÅŸayan vatandaÅŸlar ile bir yurt binasÄ±ndaki 71 Ã¶ÄŸrenciyi tahliye etti. Tahliye edilenler, belediyeye ait otobÃ¼sler ile hotellere yerleÅŸtirildi.Â

Ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± halen devam ediyor.

Ãœniversite binasÄ±ndaki hasar drone ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmeceâ€™de Arel Ãœniversitesi binasÄ±nda Ã§Ã¶kme sonrasÄ± hasar gÃ¼ndÃ¼z drone ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

Olay, 16.00 sÄ±ralarÄ±nda SefakÃ¶y'de bulunan Arel Ãœniversitesi'nde meydana geldi. Ãœniversitenin yanÄ±nda yapÄ±lan bir inÅŸaatÄ±n istinat duvarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi binada gÃ¶Ã§Ã¼ÄŸe neden oldu. Ãœniversite binasÄ± ve Ã§evre binalar tedbir amaÃ§lÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ä°stinat duvarÄ±nÄ± doldurmak iÃ§in hafriyat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, Ã¼niversite tedbir amaÃ§lÄ± bir sÃ¼reliÄŸine uzaktan eÄŸitime geÃ§tiÄŸini duyurdu. Gece saatlerinde inÅŸaat alanÄ±nda ve Ã§Ã¶ken Ãœniversite binasÄ±nda inceleme yapan ekipler, yakÄ±nda bulunan 6 binadaki 128 dairede yaÅŸayan vatandaÅŸlar ile bir yurt binasÄ±ndaki 71 Ã¶ÄŸrenciyi tahliye etti. Tahliye edilenler, belediyeye ait otobÃ¼sler ile otellere yerleÅŸtirildi.Â

Binada hasar bÃ¼yÃ¼k

Ã‡Ã¶kme sonrasÄ± Ã¼niversite binasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k hasar oluÅŸtu. Hasar drone ile havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.