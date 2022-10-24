KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de Ã§Ã¶ken istinat duvarÄ±na dolgu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor

Ä°STANBUL - KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de Arel Ãœniversitesi'nin binasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonrasÄ± yan tarafta bulunan inÅŸaat alanÄ±nda dolgu iÅŸlemleri yapÄ±lÄ±yor



KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de bir inÅŸaatÄ±n istinat duvarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi nedeniyle tedbir amacÄ±yla boÅŸaltÄ±lan yan taraftaki 3 katlÄ± Arel Ãœniversitesi'nin binasÄ± da Ã§Ã¶ktÃ¼. Ãœniversitenin ana binasÄ±nda ise bÃ¼yÃ¼k hasar meydana geldi. BÃ¶lgede yapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan, gÃ¼venlik amacÄ±yla 1 Ã¶ÄŸrenci yurdu ve 128 dairenin olduÄŸu 6 apartman tahliye edildi. YapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan sabah saatlerinden itibaren yeniden baÅŸlayan dolgu iÅŸlemi devam ediyor. Arka arkaya sÄ±ralanan onlarca hafriyat kamyonu inÅŸaat alanÄ±na hafriyat taÅŸÄ±yor. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.