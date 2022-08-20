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Küçükçekmece'de park halindeki araca silahlı saldırı düzenlendi

KÜÇÜKÇEKMECE'DE emlakçılık yapan Recep İpek'e ait park halindeki  araca, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda mermilerden biri aracın yakıt deposuna isabet ederken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:26
Küçükçekmece'de park halindeki araca silahlı saldırı düzenlendi

Olay saat 23.30 sıralarında, Mehmet Akif Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, 2. Tolga Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde emlak ofisi bulunan Recep İpek'e ait 34 LR 1902 plakalı araç,  park halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahsaldırısına uğradı. Çok sayıda merminin isabet ettiği aracın yakıt deposu da mermilerin hedefi oldu. 

ARACIN YAKITI YOLA DÖKÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aracın yakıt deposunda oluşan delikten yakıt akması nedeniyle polis ekipleri sokak üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Dökülen akaryakıt için aracın altına plastik leğen konuldu. 

ARACA ÇOK SAYIDA MERMİ İSABET ETTİ

Plakası alınamayan otomobille sokağa geldikleri öğrenilen kişi ya da kişilerin düzenlediği saldırıda araca çok sayıda merminin isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri tarafından sokak trafiğe kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de araç üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceAraçSilahSaldırı
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