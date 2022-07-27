Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.537,12
ALTIN
985,29
DOLAR
17,86
STERLİN
21,58
EURO
18,15
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
TEİAŞ 53 Elektrik Teknisyeni alacak
TEİAŞ 53 Elektrik Teknisyeni...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...

Küçükçekmece'de tekne alev alev yandı

KÜÇÜKÇEKMECE Sahili açıklarında tekne alev alev yandı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:47
Küçükçekmece'de tekne alev alev yandı

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Sahili açıklarında meydana geldi. Denizde arıza yapan tekne, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın sonucu teknede hasar oluştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceTekneYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beykoz’da orman yangını
Beykoz’da orman yangını
Sosyal medyadaki silahlı görüntülere gözaltı
Sosyal medyadaki silahlı görüntülere gözaltı
İstanbul Valiliği: Son 1 ayda 18 bin 297 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldı
İstanbul Valiliği: Son 1 ayda 18 bin 297 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans