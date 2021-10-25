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Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu; 32 gözaltı

Küçükçekmece’de Torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 32 şüpheliye yönelik 25 adrese düzenlenen baskınlarda 32 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2021 Pazartesi 08:47
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Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu; 32 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saat, 06.00'da Küçükçekmece genelinde torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.  25 adreste 32 şüpheliye yönelik düzenlen operasyondan adreslerde bulunan 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyona, özel harekat polisleri, polis helikopteri, narkotik köpeği Rozo, narkotik polisleri ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.

Öte yandan operasyon yapılan adreslerden birisi Kanarya Mahallesi, İskete Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki daire ve yine Kanaya Mahallesi'nde bulunan 2. Arı Kuşu Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binan en üst katındaki daireye baskın düzenlendi. Baskında 1 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 32 şüpheli sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceUyuşturucuTorbacıNarkotikPolisOperasyon
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