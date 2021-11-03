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Küçükçekmece’de sanat ve meslek edindirme kursu eğitimleri başladı

Her yıl binlerce kişiyi kültür-sanatla buluşturan Küçükçekmece Belediyesi 2021-2022 eğitim – öğretim dönemi sanat ve meslek edindirme eğitimlerine başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Kasım 2021 Çarşamba 09:50
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Küçükçekmece’de sanat ve meslek edindirme kursu eğitimleri başladı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki eğitim akademisinde; çocuk ve yetişkin olmak üzere iki farklı kategoride, 20 farklı branşta ücretsiz eğitim verilecek. Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile açılan kursların ise bitiminde başarılı olan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

15 BRANŞTA EĞİTİMLER BAŞLADI

Küçükçekmece Belediyesi Cennet, Atakent ve Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezlerinde açılan ve eğitimlerine başlayan Bağlama, Yağlı Boya Resim, Seramik Biçimlendirme, Takı, Almanca, Okuma-Yazma, İngilizce, Kaligrafi, Keman, Gitar, Pastacı Çırağı, Aşçı Çırağı, Kadayıf Yapımı, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Ön Muhasebe kurslarının kayıtları tamamlandı. 503 Küçükçekmecelinin devam ettiği kurslarda kursiyerler, yeteneklerini keşfederek, mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlıyor.  

5 BRANŞTA KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Türk İşaret Dili, Braille Alfabesi, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu ve Engelliler Ritim Atölyesi branşlarının kayıt süreçleri ise devam ediyor. Kurslara kasım ayında başlanması planlanırken, kayıt yaptırmak isteyen Küçükçekmeceliler Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ederek, başvurularını online olarak gerçekleştirebilir.

Kursların yanı sıra Geleneksel Halk Dansları Topluluğu da çalışmalarını sürdürüyor. Artvin, Burdur, Bodrum, İzmir, Kırklareli, Halaylar, Karadeniz, Gaziantep yöresi ve Modernize Halk Dansları eğitimleri ile devam eden dans kursları, alanında profesyonel eğitmenler eşliğinde yapılıyor.

VELİ AKADEMİ PROGRAMLARI İLE 3 BİN KİŞİYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Küçükçekmece Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ve “ Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında, çocuğun gelişimine olumlu katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik olarak düzenlenen veli seminerleri de online olarak başladı. Veli akademi programları ile 3 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece BelediyesiSanatMeslekKursEğitim
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