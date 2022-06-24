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Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban satış ve kesim merkezlerinde de hareketlilik başladı. Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu sene de oluşturulan kurban satış ve kesim merkezine ilk kurbanlıklar giriş yaptı. Kurbanlıkların merkeze girmesiyle birlikte ilk satışlar da gerçekleşmeye başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Haziran 2022 Cuma 10:08
Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından oluşturulan kurban satış ve kesim merkezine ilk kurbanlıklar geldi. Veteriner ve zabıta ekiplerinin gerekli kontrollerinin ardından kurbanlıklar alana alınmaya başladı. Tüm detayların düşünüldüğü kurban satış ve kesim merkezinde hem satıcılar hem de alıcılar için birçok alan faaliyete sokuldu. Kurban satış ve kesim merkezinde berber, duş, mescid, bebek bakım odası, kurban kayıt bürosu, güvenli ödeme noktası, veteriner, elektronik kantar gibi tüm detaylar düşünüldü. Ayrıca belediye tarafından kurban alanına ücretsiz servis imkanı da sağlandı. Cumartesi ve Pazar günleri kent meydanından saat: 10.00 ile 17.00 arasında her saat başında ücretsiz servis kaldırılacak.

KURBAN KESİM KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Kurban kesimi için 5 ünite oluşturulan alanda kayıtlar da alınmaya başlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin alanla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu sene de kurban satış ve kesim merkezimizi tüm detayları düşünerek hazır hale getirdik. İlk kurbanlıklar da merkezimize giriş yaptı. Bu sene de Sultanbeyli’yi tercih eden tüm kurban satıcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Hemşerilerimiz ve kurban satıcılarımız için her ayrıntıyı düşündük. Merkezimizde mescit, berber, banyo, dinlenme noktası ve ücretsiz internet erişimi gibi imkanlar sağlayacağız. Beş ünitemizle de kurban kesim hizmeti sunacağız. Ben şimdiden Kurban Bayramı’na hep birlikte hayırla ulaşmamızı temenni ediyor, tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“İLK HAYVANIMIZ ASLAN’I, 62 BİN LİRAYA SATTIK”

10 yıldan beri hayvanlarını Muş Hasköy’den Sultanbeyli kurban satış ve kesim merkezine getirdiğini belirten Hamdullah Şavlı, “10 seneden beri hayvanlarımızı bu meydana getiriyoruz. Belediye çalışmalarından, buranın faaliyetlerinden çok memnunuz. Bu sene inşallah kurbanlık piyasası çok güzel olacak. Beklentilerimiz var, hayırlara vesile olsun. 50 tane büyükbaş hayvan getirdik. Bu sene canlı kilo olarak 70-75 lira piyasa belirlenmiş. Geçen yıl 30-35 liraydı. Yakıtlardan, pandemiden, fiyat artışlarından dolayı bu sene 70-75 lira canlı kilo satışı olacak” diye konuştu.

Elindeki en besili hayvanın 800 kilo olduğunu belirten Şavlı, “İlk satış yaptığımız hayvanımız Aslan’ı, Murat Aydaşlı’ya 62 bin liraya sattık” dedi.

“GEÇEN YIL SATIŞLARIMIZ İYİYDİ BU YIL DA BEKLENTİMİZ YÜKSEK”

Yalova’dan ilk kez Sultanbeyli Hayvan Pazarı’na 28 büyükbaş hayvanıyla geldiğini söyleyen Veysel Yürekseven ise “İnşallah halkımızın alım gücü olur biz de buradan mağdur olmadan evimize döneriz. Fiyat aralığı 50 ile 70 arasında değişmektedir. Geçen yıl satışlarımız iyiydi. Bu yıl da beklentimiz yüksek” şeklinde konuştu.

Hayvanları kendisinin beslediğini belirten Yürekseven en besilisinin 500-550 kilo et aralığında bulunduğunu söyleyerek, “Sultanbeyli Hayvan Pazarı’nda bir düzen var. Hizmet göz önünde görünüyor. Çalışan memurlar, arkadaşlar hepsi güzel yüzlü. Ellerinden geldiğince bizlere yardım ediyorlar. İlk kez gelmeme rağmen Sultanbeyli Belediyesi’nde bir düzen olduğunu gördüm. O yüzden buraya gelmeye devam etmeyi düşünüyorum. Hiçbir arkadaşın emeği, bizim de dâhil olmak üzere boşa gitmesin. Ülkemiz hakkında hangisi hayırlıysa o olsun” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıKurbanKurbanlıkKurban KesimKurban SatışSultanbeyli Belediyesi
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