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Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen kamyonun sürücüsü yanarak öldü

KUZEY Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ocak 2022 Salı 09:28
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen kamyonun sürücüsü yanarak öldü

Olay, saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Beykoz Riva Sapağı'na gelmeden önce meydana geldi. İddiaya göre, 41 KK 268 plakalı kamyon, Ankara istikametine seyir halinde olduğu sırada bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. 

Devrilen kamyon bir anda yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Sarıyer ve Beykoz'dan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yapılan kontrolde kamyon sürücüsünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yerinde uzun süre inceleme yapıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara OtoyoluKamyonKazaSürücüTrafik KazasıYangın
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