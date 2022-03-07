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LÖSEV İSTANBUL’DA FAYDALI BULUŞMA

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Mart 2022 Pazartesi 11:42
LÖSEV İSTANBUL’DA FAYDALI BULUŞMA

LÖSEV – Lösemili Çocuklar Sağlık Ve Eğitim Vakfı İstanbul Şubesi’nin “Kampüsler Buluşuyor” kapsamında düzenlediği etkinlikte Türkiye`nin dört bir yanındaki LÖSEV Gönüllüsü Üniversite Gençleri İstanbul’da buluştu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı İstanbul Şubesi tarafından, Beyoğlu’ndaki tarihi Grand Pera Emek Sahnesi’nin sosyal sorumluluk kapsamında ev sahipliği yaptığı etkinlikte; LÖSEV’in kurumsal yapısı, tarihçesi ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Uzman konuşmacıların LÖSEV’de Kariyer, Kişisel Gelişim ve İç Motivasyon Sunumları sonrasında Ritim Atölyesi yanı sıra “Yaşama El Ver” etkinliği gerçekleştirilerek gönüllü gençler ve katılımcılar birlikte keyifli vakit geçirdi. Türkiye’nin farklı illerindeki 40 üniversiteden yaklaşık 500 öğrenci ve akademisyenin katılım sağladığı etkinlik gençler açısından çok verimli oldu.

Vakfın tüm Türkiye’deki üniversitelerin yöneticileri, akademisyenleri ve öğrencileri ile birlikte yürüttüğü FAYDA Projesi; üniversite öğrenimi gören tüm öğrencilerde farkındalık yaratmak, sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını sağlamak, iletişim becerilerini geliştirmek ve gönüllülük bilinci ile binlerce çocuk ve aileye fayda yaratmasını sağlamak amacıyla yürütülüyor. Öğrenciler bir arada lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklara katkı sağlamayı hedefleyen ortak bir amaçla tam bir takım çalışması yürütürken, bu sayede pek çok farklı konuda kendilerini ve çevrelerini geliştiriyorlar.

LÖSEV FAYDA ekibine katılmak ve detaylı bilgi almak için [email protected] veya iletişim numaralarından yetkililere ulaşabilirsiniz.

LÖSEV’e gönüllü olmak için www.losev.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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LÖSEV İSTANBULDA FAYDALI BULUŞMA
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