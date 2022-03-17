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Lüks otomobille evden kaçtığı iddia edilen genç kazada öldü

KADIKÖY D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak parçalanan lüks otomobili kullanan 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, feci şekilde hayatını kaybetti. Saltuk Buğra Demir'in evden intihar notu bırakarak kaçtığı iddia edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Mart 2022 Perşembe 10:06
Lüks otomobille evden kaçtığı iddia edilen genç kazada öldü

Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Saltuk Buğrahan Demir(17) idaresindeki 34 SIR 97 plakalı lüks otomobil aşırı süratle Yenisahra ayrımında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobilin motoru 200 metre ileriye fırlarken, otomobil tanınmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtan fırlayarak ağır yaralanan Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun süre trafiğe kapandı. Bariyerlere ok gibi saplanan lüks otomobil, bariyerler kesilerek bulunduğu yerden çıkartıldı.  Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

İNTİHAR NOTU BIRAKTI

Kazada ölen 17 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu, ailesine intihar notu bıraktıktan sonra lüks otomobille evden kaçtığı iddia edildi. Notu bulan ailesinin çocuğun peşine düştüğü belirtildi. Babasının da bir süre önce vefat ettiği öğrenilen Saltuk Buğrahan Demir'in kullandığı otomobilin ise bir reklam ajansına kayıtlı olduğu ortaya çıktı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyKazaTrafik KazasıD100 Karayolu
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